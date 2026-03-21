HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が20日、神奈川・ららぽーと横浜で2nd Single「秒で落ちた」オープンスペースライブイベントを開催した。【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoen2nd Single「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす"青春リマインダー"として定評のあるaoenが、1秒で一生