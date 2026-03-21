◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦東洋大姫路2―3花咲徳栄（2026年3月21日甲子園）2年連続10度目の出場の東洋大姫路（兵庫）は1回戦で6年ぶり6度目の出場となった花咲徳栄（埼玉）に2―3で敗れた。先発の下山大翔（3年）はノーヒット投球を続けた。4回には三ゴロ失策で1死二塁のピンチを迎えたが後続を抑えた。6回1死から初安打を許したが、得点を許さない。均衡が破れたのは6回だった。2死一塁から主将の松本