人気日本人女子レスラーが、普段のイカついフェイスペイントとは一線を画した、リング上とは異なる等身大の魅力を披露。多くのファンが絶賛コメントを送っている。【画像】日本人女子、“素顔”の私服自撮りショットWWE女子スーパースターのアスカが20日、自身のインスタグラムを更新。私服姿の自撮りショットを公開した。公開された写真では、デニムジャケットに大胆なダメージ加工が施されたジーンズを合わせた、スタイリ