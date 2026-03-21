横浜駅東口の「マルイシティ横浜」が２月末に閉店した。かつては「ヤングファッションのマルイ」と言われたが、近年はアパレルのテナントは減っていた。今の若者は、どこで服を購入しているのか。「１９９０年代から２０００年代くらいまで、若者がおしゃれな服を買う時は、マルイや渋谷１０９、ラフォーレ原宿、パルコなどで探すのが主流だった」。そう語るのは現代ファッションが専門で、３０年以上にわたり都内でストリー