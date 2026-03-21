イランの最高指導者モジタバ師は声明を出し、国民の団結によって「敵に打撃を与え、亀裂を生じさせた」と強調しました。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は20日、声明を発表しました。声明は国営テレビでアナウンサーが読み上げる形で伝えられました。この中で、アメリカとイスラエルとの戦闘について、多くの犠牲が出ていると認めた一方、国民の団結により「敵に混乱をもたらす打撃を与え、亀裂を生じさせた」と強調しまし