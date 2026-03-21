ＷＷＥでの生活は、リングの華やかさとは裏腹に、消耗の連続だった。全米各地を移動し、時には海外も回る。空港から会場へ向かい、そのまま試合。終われば次の都市へ向かう。時差も土地勘も関係ない。「移動がまず大変だった」と振り返る。試合そのものより、移動の積み重ねが体を削っていった。ホテル生活は長期に及んだ。決まった拠点はなく、都市が変われば部屋も変わる。荷物を広げ、また詰める。その繰り返しだった。環境