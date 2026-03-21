Image:direct.sanwa.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。どんなにハイスペックな昇降デスクを手に入れても、「組み立て作業は面倒」の一言に尽きませんか？そのストレス、2026年2月に発売したサンワダイレクトのガス圧式折りたたみ昇降デスク「100-ERD055」が解消してくれます。なんと「組み立て不要」！ 首や肩のコリが深刻なデスクワーカ