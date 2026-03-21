16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、楽天の新外国人・マッカスカーについて言及した。佐伯氏は「バッティングの力強さとインパクトの強さをすごく感じましたね」と評価し、「この選手が下位にいると相手ピッチャー嫌なんじゃないでしょうか」と分析。「イーグルスも本拠地が狭くなる」とした上で、「6番、7番にいたら嫌ですね」と話していた。☆協力：フジテレビONE『プロ野球