スタジアムの一角で団子を手渡す元Ｊリーガーがいる。福岡市東区の「つづみ団子和白丘店」を拠点とするオーナー・中村北斗さん（４０）だ。アビスパ福岡、ＦＣ東京、大宮、Ｖ・ファーレン長崎で１６年間プレーし、２０１９年シーズン限りで現役を退いた。現在は指導者として若い世代と向き合いながら、団子販売にも取り組む。キッチンカーで各地のスタジアムを回り、サポーターと直接言葉を交わす日々。スタジアムを舞台に“第二