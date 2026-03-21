「『まんてん』のオーディションを受けたころは、雑誌のグラビア撮影など“布の少ないお仕事”が多く、お芝居の経験はほぼありませんでしたから、合格するなんて考えてもいませんでした」こう振り返るのは、宮地真緒さん（42）。印象に残っている選考は芝居ではなく、走ることだった。「走ることが多い役だったからか、NHKのいちばん広いスタジオで何周も走らされました。私は陸上部で中距離ランナーだったので、しっかりペース配