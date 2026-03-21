バッグにさりげなく個性をプラスしたいときは、キーホルダーやチャームをチェックしてみて。シンプルなバッグに付けるだけで、コーデのアクセントになってくれそう。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、思わず手に取ってしまいそうな「キーホルダー & チャーム」をご紹介します。 コロンと可愛いうさぎモチーフ 【3COINS】「ハートラビッ