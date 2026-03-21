インスタグラム更新10年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー国母和宏が20日、自身のインスタグラムを更新した。ミラノ・コルティナ五輪で日本に熱狂をもたらした“弟子”との近影を公開した。国母がアップしたのは、2つのメダルを首にかけて笑顔を見せる写真。隣には、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子でビッグエア金、スロープスタイル銅メダルを獲得した21歳・村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が写っていた。国母