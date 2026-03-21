猫が『片手をあげている』ときの理由 猫が片手をあげるのは、多くの場合は問題のないしぐさです。猫は体の使い方がとても器用で、前足を軽く浮かせることで気持ちや体の状態を表現しています。 人が考えごとをするときに腕を組んだり、片足に体重をかけたりするのと近いかもしれません。まずは慌てず、全体の様子を観察することが大切でしょう。 では、どんな理由が考えられるのでしょうか。 1.リラックスや様子見のサ