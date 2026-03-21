自分自身が親になると、両親や祖父母に対する尊敬や愛情が一層深まったと感じる方も多いのではないでしょうか。今回は私の友人A子さんから聞いた、施設で暮らす祖母と娘の初対面時に祖母からかけられた思わぬ言葉に感動した話を紹介します。 幼い日の温かい祖母との思い出 私の母方の祖母は91歳で、現在は施設でお世話になっています。幼いころ、一緒に暮らしていた期間もあり、そのときは本当に温かく接してくれました。夕食