中国オープン24年パリ五輪で競泳男子50メートル自由形金メダリストのキャメロン・マケボイ（オーストラリア）が20日、中国オープンで20秒88の世界新記録を樹立した。従来の09年セザール・シエロフィーリョ（ブラジル）が持っていた20秒91を0秒03更新した。この快挙に日本競泳界のレジェンドも反応した。16年リオデジャネイロ五輪の男子400メートル個人メドレー金メダリストの萩野公介が自身のXを更新。「歴代人類世界最速が更