ドジャース・山本由伸（27）が日本時間21日、キャンプ地アリゾナ州グレンデールでのパドレス戦にオープン戦初登板。【もっと読む】侍ジャパン惨敗の必然ブルペン崩壊を招いた井端監督の傲慢姿勢すでにデーブ・ロバーツ監督からは、ダイヤモンドバックス戦（27日=ドジャースタジアム）の開幕投手に指名されており、昨季のカブスとの日本開幕戦（東京ドーム）に次いで2年連続の大役を務める。山本は昨季のワールドシリーズ（