【特別寄稿】長谷川高注目の金融商品「リースバック」は「リバースモーゲージ」と何が違う？ 専門家に聞いた近年、老後の資金繰りに窮してしまった方から、自宅を活用した「リースバック」または「リバースモーゲージ」について質問を受けることが多くなりました。リースバックとは英語の「セール＆リースバック」を短縮したものです。つまり、いったん自宅を事業者に売却して資金を得て、同時に同じ家を借りる契約をし、基