【特別寄稿】浜矩子“対米通”？高市首相の真価が問われる日米首脳会談 かつての肩書き「連邦議会立法調査官」はホンモノかニセモノか最近はますます「グローバルスキャン」が重要になってきました。レーダーをぐるっと回してみて、見えてくる状況を総合的に分析する必要がある。いま大変なことになっている中東戦争にトランプ米大統領のベネズエラ侵攻。ロシアは相変わらず姑息な形でウクライナ戦争を長引かせようとしている