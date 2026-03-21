森岡薫「都心でやっているのに、どれだけの人がやっていることを知っているのか」フットサルのシーズンを締めくくるJFA全日本フットサル選手権大会が、いよいよ大詰めを迎えている。3月20日には駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で準々決勝の4試合が行われ、ベスト4進出クラブが出そろった。今大会を最後に現役を退く選手は多いが、特に今シーズンはFP吉川智貴（名古屋オーシャンズ）、FP皆本晃（立川アスレティックFC）、FP