◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝３月２１日、栗東トレセンメンバー中で唯一の牝馬アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は、坂路を６４秒６―１５秒９で駆け抜けた。夜明け前でも白い馬体は目立ち、安部厩務員は「順調です。追い切っても体が減らなくなりました」と笑みを浮かべた。前走の万葉Ｓでは、５２キロのハンデもあったが、２番手から抜け出