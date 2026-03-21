テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが最新の衣装ショットを公開した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し、「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と書き出し、合計４点の衣装ショットを披露した森山アナ。ふんわりと広がる白のフレアスカートが特徴的な清楚系コーデなどをシェアした。「きょうの午前中は、上野公園に取材へ雨の中お花見を楽しまれている方々にお話を伺い、それ