アメリカ・ニューヨークで、暴走車がカメラに捉えられた。車は猛スピードで道路を横切り、歩行者をかすめながらビルに衝突していた。一方、トルコでも車が店に突っ込む事故が起きている。いずれも歩行者などにけが人はいなかったが、車の乗員が病院に搬送されている。暴走車が“宙に浮く”歩行者かすめた瞬間アメリカ・ニューヨークで撮影されたのは、交差点で“空を飛ぶ”暴走車だ。事故が起きたのは10日午後2時半過ぎ、信号が変