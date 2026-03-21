◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3―2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）6年ぶり6度目の出場となった花咲徳栄（埼玉）が1回戦で2年連続10度目の出場の東洋大姫路（兵庫）を3―2で下して2回戦へ進出した。花咲徳栄の春の初戦突破は2010年以来、16年ぶりとなった。東洋大姫路先発の下山大翔（3年）の低めを丁寧につく投球を前に5回までノーヒット。6回1死から初安打が出たが、7回までゼロ行進が続いてい