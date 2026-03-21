ｇｌｏｂｅのマーク・パンサーが２１日、自身のＸに動画を投稿。ＫＥＩＫＯとゴルフをラウンドしたことを報告した。「歌姫のねーさんとゴルフ行ってきたんよ〜」と現在拠点とするＫＥＩＫＯの地元、大分でゴルフをしたことを報告。「いや〜ちっと難しかったけんけど、めちゃくちゃ楽しかったわ！しかしな、ねーちゃん、うますぎるわほんと！！途中まではなんとか食らいついちょったんやけど、気づいたら７打差つけられてボロ