大雨に見舞われているハワイ・オアフ島で、貯水池のダムが決壊するおそれがあるとして、下流の住民に避難命令が出されました。ホノルル市の危機管理当局は20日、オアフ島北部にあるワヒアワ貯水池の水位が上昇し、ダムが決壊するおそれがあるとして、下流の住民に避難命令を出しました。ワヒアワ貯水池は、日本人観光客も多く訪れるホノルル中心部から、内陸に約30キロの場所にあります。現時点でホノルル市中心部に避難命令は出て