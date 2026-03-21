ユヴェントスに所属するトルコ代表FWケナン・ユルディズが、古巣であるバイエルン・ミュンヘンを退団した理由を明かした。ドイツ生まれで7歳でバイエルンの下部組織に加わったユルディズは、順調にステップアップしていったが、2022年にユヴェントスのリザーブチームへ加入。2023年8月にトップチームデビューを果たすと、昨季からはクラブのシンボルナンバーである10番も背負っている。今季もここまで公式戦39試合に出場して10ゴー