イラン代表の絶対的エース、サルダル・アズムンが代表チームから追放されるという衝撃の事態が起きた。事の発端は、アズムンが自身のSNSに投稿した写真だという。現在UAEでプイレする同選手は、ドバイの首長との面会を「光栄だ」と綴ったが、これが敵対関係にある政府の逆鱗に触れ、国家への裏切り行為と見なされたようだ。『AlterFútbol』が報じている。同紙によると、同選手の行動を「敵国への協力」と断じ、法的措置や資産