マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが、ボーンマス戦後のインタビューでVARに対する不満を露わにした。試合はブルーノのPKなどで一時リードを奪うも、最終的に2-2のドロー。トップ4入りを確実にするための重要な一戦は、審判団の一貫性を欠くジャッジによって後味の悪い結末を迎えた。『SPORTbible』が伝えている。ブルーノが最も疑問視したのは、判定の「ダブルスタンダード」だ。後半、アマドが相手に倒さ