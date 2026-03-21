マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック監督が、ボーンマス戦後のインタビューで審判団に対する怒りを爆発させている。『Sky Sports』が伝えている。試合はなんとか引き分けに持ち込んだものの、試合を支配したのは一貫性を欠く判定の数々だった。指揮官は、ハリー・マグワイアが一発退場となった場面と、アマド・ディアロが倒された場面の類似性を指摘。「もう一つPKが与えられるべきだった。ほぼ同一のプレイ