ユナイテッドアローズは、茨城県境町との共創によるポップアップイベント「SAKAIMACHI × UA MARCHE」を、千駄ヶ谷の「UNITED ARROWS LTD. STORE」にて開催しています。photo by ©FASHION HEADLINE本企画は、境町の特産品や食材を紹介するマルシェ形式のイベントでありながら、その本質は単なる物産展にはとどまりません。ユナイテッドアローズが持つ“編集力”を通じて、地域の魅力を都市空間の中で再構成し、来場者が自分ご