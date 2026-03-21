アメリカの無人戦闘機とほぼ同じコンセプトエアバスは2026年3月13日、ドイツ連邦空軍向けの無人協調戦闘機（UCCA）の初飛行に向けた準備を進めていると発表しました。【画像】将来的にこのように…協同運用されているUCCAとユーロファイタードイツ空軍向けに開発されているUCCAは、アメリカのクラトス・ディフェンス＆セキュリティ・ソリューションズが設計・製造した無人機XQ-58「ヴァルキリー」をベースとした機体です。UC