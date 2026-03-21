２０日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は、前日終値比２・３％高の１バレル＝９８・３２ドルで取引を終えた。中東での軍事衝突が長引くとの懸念から上昇基調が続いている。米ＣＢＳは２０日、トランプ米政権がイランに地上部隊を派遣することを検討していると報じた。トランプ氏は記者団に「イランとの停戦は望んでいない」と発言しており、市場では早期の収束は困