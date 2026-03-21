選抜高校野球３日目の２１日、第１試合に登場した東洋大姫路（兵庫）のアルプスでは、生徒会長の角田晴陽さん（１７）が、選手たちにエールを送った。生徒有志の応援団の指示で、吹奏楽部が状況にふさわしい楽曲を奏でるのが応援スタイル。昨夏の甲子園では、応援団と吹奏楽部の「伝令役」として制服姿でスタンドを駆け回った。今年は、学ランの提供を受けて、はれて「団員」に。１週間前から、かけ声や振り付けを練習してき