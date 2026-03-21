ホストでタレント、実業家のROLAND（ローランド／33）が20日、自身のインスタグラムを更新。「不定期開催のそれスノ食事会」とつづり、9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』の食事会を報告し、メンバーの阿部亮平（32）との2ショットを公開した。【写真】ローランドが公開したSnow Man阿部亮平との食事会2ショット「相変わらずあべちゃんが美味しそうにご飯食べてると謎の保護