【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の杉浦太陽が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。頬を「ぷにぷに」されている第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】45歳5児のパパタレ「天使」第5子の頬ぷにぷにショット公開◆杉浦太陽、夢空ちゃんのほっぺ「ぷにぷに」ショット公開杉浦は「ぷにぷに」とコメント。膝の上に抱っこされた夢空ちゃんの両頬を親指と人差し指で優しくつまんでいる微笑ましいショットを公開