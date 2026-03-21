ボーイズグループBTSが、グループの未来に対する考えを明らかにした。3月21日、BTSはApple Musicの『ザ・ゼイン・ロウ・ショー』に出演し、5thフルアルバム『ARIRANG』に関するさまざまなエピソードを公開した。【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か今回のエピソードは、Apple Musicのグローバル・クリエイティブ・ディレクター、ゼイン・ロウが、ソウル龍山（ヨンサン）のHYBE社屋でBTSに会って行ったインタビュー