春の訪れとともに、ルタオから心ときめく新作スイーツが登場♡華やかな見た目と繊細な味わいで、特別なひとときを演出してくれます。クレープで包まれたプリンケーキや、フルーツの魅力を引き出したムースなど、季節ならではの美味しさが満載。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりのラインナップです♪ 春を彩る新作ケーキ クレーププティング 価格：2,916円（