「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル個人メドレーが行われ、２４年パリ五輪代表の瀬戸大也（ＴＥＡＭＤＡＩＹＡ）は、２分００秒５１で決勝に進出した。２０１７年に結婚した馬淵優佳さんとの離婚発表後、初のレースとなった。瀬戸は第１泳法のバタフライを４位で泳ぎ、その後はターンのたびに順位を上げて組１着でゴール。取材エリアでは「（体力）持たないッス」と笑って悲鳴