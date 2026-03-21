代々の資産を守り、娘には最高の教育と縁談を用意してきた――。そんな自負を持つ父親にとって、娘からの妊娠報告は本来、家系の繁栄を意味する「祝報」のはずでした。しかし、母娘のあいだで密かに合意され、最後に父へ突きつけられたのは、家風や格式を根底から覆すような「型破りな選択」で……。資産があるからこそ、単なる個人の問題では済まされない「相続」や「世間体」という重圧。愛娘の幸せを願う気持ちと、家を守る責任