元プロ野球選手の中田翔さんは3月20日、自身のInstagramを更新。2人の息子とのお出かけショットを披露しました。【写真】中田翔、2人の息子とのお出かけコーデ「中田家のイケメンブラザーズ」中田さんは「みんなすくすく育ってる！！ 可愛いけど生意気すぎ！ 俺に似たんかな？？ 笑」とつづり、「#オフ日 #天使達」とハッシュタグを添えて、3枚の写真を投稿。中田さんと2人の息子の3人とも皮のジャケットを着用した親子リンクコー