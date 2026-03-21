少しずつ暖かくなってきて、クローゼットの衣替えにぴったりな時期。「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランドの「UT」では、サンリオや『スーパーマリオ』など豪華コラボが目白押しです。今回は4月に発売される注目アイテムをまとめてご紹介します。【写真】4月発売の「UT」を写真で一気に見る（全74枚）■待望の『スーパーマリオ』コラボが誕生まず見逃せないのは、4月24日（金）公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシ