オーストラリアで開催されている女子アジアカップは、残すところあと１試合。アジア女王の座をかけ、決勝戦で日本とオーストラリアが激突する。試合は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。この大一番を、準決勝で日本に敗れた韓国のメディアも注目しているようだ。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「今大会の日本は、まさに“世界最強”と呼ぶにふさわしい戦いぶりを見せてきた」と伝えた。「グループステージか