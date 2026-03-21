イングランドサッカー協会（FA）とサプライヤーのナイキ社は現地３月20日、イングランド代表が着用する新ユニホームを発表した。ホームユニホームは伝統の白をベースとし、特徴的な模様があしらわれ、赤、白、紺で構成された襟や袖口も目を引く。一方のアウェーユニホームは赤を基調としたシンプルなデザインを採用し、胸元の中央にイングランド代表のエンブレムを大胆に配置している。 この新ユニホームがFAの公式SNS