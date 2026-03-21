若隆景大相撲の東前頭筆頭、若隆景（31）＝本名大波渥、福島県出身、荒汐部屋＝が春場所14日目の21日、休場した。場所前から右肘を痛めており、13日目の阿炎戦で勝ち越しを決めた際にも患部を押さえて痛そうな様子を見せていた。今場所は初日に横綱大の里を破るなど1横綱1大関を倒す活躍。来場所の三役復帰の可能性も残している。若隆景の休場は2023年秋場所以来7度目。14日目の対戦相手、大栄翔は不戦勝。