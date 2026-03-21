【カイロ＝溝田拓士】イラン国営テレビは２０日、イランの新年に合わせた最高指導者モジタバ・ハメネイ師の声明を報じた。モジタバ師は米国とイスラエルによる攻撃について、国民が「全土で広大な防衛線と強固な要塞（ようさい）」を築いてくれたとして徹底抗戦の意向を改めて示した。声明では、核開発を巡る制裁で打撃を受けてきた国内経済を念頭に、今年のスローガンは「国民の団結と国家の安全のもとでの抵抗経済」と語った