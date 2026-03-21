テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）が２１日に放送され、ＭＣを務める俳優の藤木直人がゲスト出演者から苦情を受けた。この日はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が“旅人”としてスタジオにゲスト出演。藤木とは２００５年４月〜２１年９月まで放送された日本テレビ系トークバラエティー番組「おしゃれイズム」でパーソナリティーとして共演していた旧知の