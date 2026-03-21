俳優で歌手としても活動する宮世琉弥の公式サイトが２１日に更新され、この日大阪のあべのキューズモールで開催予定だった、アルバム発売記念リリースイベントを中止にすると発表した。「本人の体調不良により」と説明している。公式サイトで「本日３／２１（土）あべのキューズモール『Ｉｌｌｕｓｉｏｎ』発売記念リリースイベント中止のお知らせ」と題した文章をアップ。「日頃より、宮世琉弥を応援いただき、誠にありが