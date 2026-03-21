◆センバツ第３日▽１回戦 東洋大姫路─ 花咲徳栄（２１日・甲子園）投手戦かと思われた試合が、終盤一気に勢いを増した。０−０で迎えた６回二死一塁、東洋大姫路が松本太翔主将の適時打で１点を先制。しかし花咲徳栄は８回１死満塁から押し出し死球で同点に追いつくと、さらに鈴木琢磨の遊ゴロ間に三塁走者と二塁走者が生還し２点を追加、一気にこの回３点をあげ逆転に成功した。２３年前には延長１５回再試合の結果敗