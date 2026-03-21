３月２８日の日経賞・Ｇ２（中山競馬場・芝２５００メートル）に向けて調整されているコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、引き続き有馬記念で２着に好走した横山武史騎手とのコンビを予定。コスモオーナーズがホームページで発表した。同騎手はガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）で、ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）