【モデルプレス＝2026/03/21】女優・永野芽郁が2026年3月20日、自身のInstagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ◆永野芽郁、近影公開暗髪が印象的だった永野は同日、ストーリーズにて「初めての赤？オレンジ？」と添え、レッドカラーのボブヘアにイメージチェンジした姿を公開。2025年7月31日以来、8ヶ月ぶりにアップしたフィード投稿では、赤髪の近影のほか、カメラと近距